Geleceğin Sağlık Hizmetleri Konferansı İstanbul'da Başladı - Son Dakika
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Geleceğin Sağlık Hizmetleri Konferansı İstanbul'da Başladı

Geleceğin Sağlık Hizmetleri Konferansı İstanbul\'da Başladı

The Future Healthcare İstanbul 2024 konferansında yapay zeka ve sağlık hizmetlerinin geleceği tartışılıyor.

24.10.2024 14:16
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Geleceğin sağlık hizmetlerinin ve yapay zeka uygulamalarının sektöre etkisinin tartışılacağı "The Future Healthcare İstanbul 2024" Uluslararası Konferansı çeşitli oturumlarla başladı.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü'nde bu yıl 5'incisi yapılan konferansta, Türkiye'nin sağlık sektöründe geldiği nokta uzmanlarca değerlendirildi.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Baş, yaptığı konuşmada, Türkiye'deki sağlık sisteminin geçen 20 yıldan bu yana büyük bir ivme kazandığını dile getirdi.

Tıp etiğinde bazı gruplar tarafından unutulan değerler olduğunu aktaran Baş, sağlık sisteminin tıbbi etik değerler içinde tekrar kurgulanması gerektiğini anlattı.

Baş, konferansın temel amacının gelecek sağlık teknolojilerine mercek tutmak olduğunu kaydeden Baş, "Yapay zeka çok gündemde. Belki de ileride birinci basamak sağlık hizmetleri tamamen yapay zeka üzerinden gerçekleştiriliyor olacak. Konferansta bu teknolojilerle gerçek yaşamı nasıl birleştirebiliriz ve geleceğe sağlık açısından nasıl bir ayna tutabiliriz, bunu yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Yapay zeka çözümlerinin sağlıkta çok faydalı olacağına inanıyorum"

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Sezerman ise konferansın tıbbın geleceğine katkı sağlayacağını söyledi.

Sezerman, insanların yapay zekanın doktorların yerini alacağından korku duyduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Halbuki hiçbir zaman böyle bir şey olmayacak. Algoritmaların insanların kapasitesinde gelişmesi çok zor. Burada yapay zeka yardımcı bir faktör olacak. O kişinin hastalık risklerini, yaşam tarzı değişiklik önerilerini belirleyebilecek, doktoru ya da karar verici kişileri doğru şekilde yönlendirebilecek. Son karar vericiyi bilgilendirecek, daha doğru ve hızlı kararlar verilecek. O yüzden yapay zeka çözümlerinin sağlıkta son kararı uzmana bıraktığı sürece çok faydalı olacağına inanıyorum."

Konferansın organizasyonunu üstlenen grubun Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Gözüaçık da Türkiye'nin 64 ilinden yaklaşık 17 bin kişinin konferansı izlediğini söyledi.

"Yenidoğan çetesi" soruşturmasına dikkati çeken Gözüaçık, bu gibi olayların yaşanmaması için birbiriyle iletişim kuran, bilimin ışığında hareket eden, etik değerleri anımsayan ve sürekli olarak birbirine anımsatan ilerici bir bilim konferansı gerçekleştirmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Yarın tamamlanması planlanan konferansta alanında uzman isimler çeşitli oturumlarda geleceğin sağlık hizmetlerini konuşacak.

Kaynak: AA

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