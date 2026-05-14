Geleceğin Sanatçıları İçin Müzik Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Geleceğin Sanatçıları İçin Müzik Eğitimi

14.05.2026 23:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Tekin, müzikal yeteneklerin keşfi ve eğitimi için projeler geliştirdiklerini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Çocuklarımızın müzikal kabiliyetlerini en verimli çağlarında keşfedip akademik disiplinle harmanlayarak, ülkemizin gelecekteki sanatçılarını uluslararası standartlarda eğitim imkanlarıyla buluşturuyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Amir Ateş Müzik Ortaokulu'nda öğrenim gören bir öğrencinin eğitimlerini anlattığı videoyu paylaştı.

Tekin, paylaşımında "Çocuklarımızın müzikal kabiliyetlerini en verimli çağlarında keşfedip akademik disiplinle harmanlayarak, ülkemizin gelecekteki sanatçılarını uluslararası standartlarda eğitim imkanlarıyla buluşturuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Videoda, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müzik ortaokulları projesinin 22 okula ulaştığı, okula girmek için MEB'in özel yetenek sınavına girilmesi gerektiği belirtildi.

Sınavın ve okulda verilen eğitimin içeriğine ilişkin bilgiler paylaşılan videoda, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızın müzik öğretmenleri, akademisyenler ve alanında uzman olan hocalardan birebir ders alıyoruz. Biz burada klasik Türk musikisinden, dünya müziklerine, Itri'den Mozart'a, Vivaldi'den Dede Efendi'ye kadar çok geniş yelpazede müzik eğitimi alıyoruz. Hepimiz özellikle bir Türk müziği enstrümanı çalıyoruz. Ayrıca burası sadece bir müzik okulu değil. Haftada 12 saat müzik eğitimimizin yanında tabii ki de fen, matematik, Türkçe gibi derslerimizi de görüyoruz. Aramıza katılıp müzik yolculuğumuza bizi eşlik etmek için okulumuzun internet sitesini takip edebilirsiniz. Bizler sadece müzisyen olmak için de burada değiliz. İleride müzik kulağı olan bir doktor, enstrüman çalan bir mühendis ya da şarkı söyleyebilen avukatlar da olabiliriz. Çünkü müzik gerçekten ruhun gıdasıdır ve toplumun her kesiminin müziğe ihtiyacı var."

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geleceğin Sanatçıları İçin Müzik Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren’i teselli etti Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren'i teselli etti
İtirafçı olan Özkan Yalım’ın cezaevi değiştirildi İtirafçı olan Özkan Yalım'ın cezaevi değiştirildi
1 puana şampiyonlar 41 yıllık hegemonya bitti gibi 1 puana şampiyonlar! 41 yıllık hegemonya bitti gibi
Cannes’da Türk rüzgarı Genç yıldızları sollayan bir isim var Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var
Dünya devinde neler oluyor Bütün takımı satılığa çıkardılar Dünya devinde neler oluyor? Bütün takımı satılığa çıkardılar
“Dur“ ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi "Dur" ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi

11:11
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
11:03
Fenerbahçe’de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
Fenerbahçe'de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
10:53
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
10:38
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
10:30
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili yeni detay En kritik 11 kişi içinde
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili yeni detay! En kritik 11 kişi içinde
10:04
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 11:25:42. #7.13#
SON DAKİKA: Geleceğin Sanatçıları İçin Müzik Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.