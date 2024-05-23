Geleceğin tava ciğer ustaları ilk deneyimlerini yaşadı - Son Dakika
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Geleceğin tava ciğer ustaları ilk deneyimlerini yaşadı

Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen atölye çalışmasında, Trakya Üniversitesi Aşçılık Programı öğrencileri tava ciğerin hazırlanması ve pişirilmesi sürecini öğrendi. Genç aşçı adayları, tava ciğer ustalarıyla birlikte kesim işleminden pişirme aşamasına kadar her detayı deneyerek öğrendi. Bu çalışma ile tava ciğerin inceliklerini öğretmeyi amaçladıklarını belirten dernek başkanı, yeni ustaların yetişmesine vesile olmayı umduklarını ifade etti. Öğrenciler ise bu deneyimin kendileri için güzel bir deneyim olduğunu ve gelecekte bu sektörde bir işletme açmayı hedeflediklerini belirtti.

23.05.2024 20:27
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Geleceğin tava ciğer ustaları ilk deneyimlerini yaşadı

EDİRNE - Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde tava ciğerin hazırlanmasından pişirmesine kadar her aşamasını öğrenen aşçılık programı öğrencileri ilk deneyimlerini yaşadı.

Genç aşçı adayları, coğrafi işaretli tava ciğerin hazırlanmasından pişirmesine kadar her aşamasını işin ustalarından düzenlenen etkinlikte öğrendi.

Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri turizm elçisi Merhum Bahri Dinar'ın işletmesinde gerçekleştirilen atölye çalışmasında, tava ciğeri kesiminden pişirilmesine kadar geçen süreci deneyerek öğrendi.

Tava ciğer ustalarıyla birlikte ciğer doğrayan geleceğin aşçıları, ilk olarak kesim işlemini, daha sonra ise ocağın başına geçerek pişirmesini öğrendi. Ciğeri unlayıp kızgın yağda pişiren öğrenciler, hem ciğerin tadına baktı hem de arkadaşlarına ikram etti.

Atölye çalışmasıyla öğrencilere tava ciğerin inceliklerini öğretmeye çalıştıklarını söyleyen Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak, Tava ciğer ustalarının uzun bir çıraklık sürecinin ardından yetiştiğini anlattı.

Özellikle bıçak ustalarının 7-8 yılda yetiştiğini söyleyen İmrak, "Ciğer hazırlamak zor bir iş. Bu atölyeye katılan öğrenciler işin mutfağından geldikleri için onların bıçak tutmaları farklı oluyor. Gayet iyi doğruyorlar. Birkaç öğrencimiz oldukça iyiler, onlara çalışma teklifinde bulunduk. Maalesef bıçak ve tava ustalarımız çok yetişmiyor, bu konuda biraz sıkıntımız var. İnşallah bu tür çalışmalar yeni ustaların yetişmesine vesile olacaktır" dedi.

İlk kez ciğer doğradığını ve güzel bir deneyim olduğunu söyleyen Öğrencilerden Asiye Cengiz, Edirne'ye gezi amaçlı geldiğinde tava ciğerin tadına baktığını ve gelen herkesin ilk önce kentin meşhur lezzeti tava ciğer yediğini belirtti.

İlk defa eğitimli bir şekilde ciğer doğradığını söyleyen öğrencilerden Miyasi Kazan, güzel bir deneyim olduğunu ve gelecekte kendine bu sektörde bir işletme açmayı hedeflediğini belirtti.

Kaynak: İHA

Trakya Üniversitesi, Edirne, Gastronomi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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