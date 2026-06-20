Gelendost'ta Tur Midibüsü Devrildi: 4 Ölü, 26 Yaralı - Son Dakika
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Gelendost'ta Tur Midibüsü Devrildi: 4 Ölü, 26 Yaralı

20.06.2026 22:53
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Isparta'nın Gelendost ilçesinde, yağış nedeniyle kaygan yolda devrilen midibüste 4 kişi hayatını kaybetti.

ISPARTA'nın Gelendost ilçesi yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda tur midibüsünün şarampole devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 26 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.50 sıralarında Isparta- Konya kara yolunun Gelendost'a bağlı Bağıllı köyü yakınlarında meydana geldi. Konya'dan Barla'ya geziye gelenlerin bulunduğu 42 BFT 431 plakalı tur midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada olay yerinde yapılan incelemede 4 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Isparta Valiliğinden kaza ile ilgili yapılan açıklamada, "20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 18.50 sıralarında, Gelendost ilçemize bağlı Bağıllı Köyü mülki sınırları içerisinde, Isparta-Konya D330 Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan bir midibüsün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracın yol kenarındaki bahçeye devrilmesi neticesinde trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada araçta bulunan toplam 30 yolcudan 4 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş, 5'i ağır olmak üzere 26 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılarımız; Gelendost, Yalvaç ve Eğirdir ilçelerimizdeki hastanelere sev edilerek tedavi altına alınmıştır.

Kaza ihbarının alınmasının ardından sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekiplerimiz süratle olay yerine intikal etmiş, gerekli müdahaleler ivedilikle gerçekleştirilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyor; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz." denildi.

Haber: Taner ERDEM/ GELENDOST(Isparta),

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Gelendost, Güvenlik, 3. Sayfa, Isparta, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gelendost'ta Tur Midibüsü Devrildi: 4 Ölü, 26 Yaralı - Son Dakika

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