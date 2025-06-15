Geleneksel Akköy Uçurtma Şenliği'nde Çocukların Neşesi Doruğa Ulaştı

(AYDIN) - Didim Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl ikincisi düzenlenen "Geleneksel Akköy Uçurtma Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu. Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Biliyoruz ki çocukların kahkahası en güzel melodidir. Onlara mutlu bir gelecek sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Didim Belediyesi'nin katkılarıyla Akköy Mahallesi'nde ikincisi düzenlenen Geleneksel Akköy Uçurtma Şenliği'ne Başkan Gençay, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim amirleri ve çocuklar katıldı. Etkinlikte, Didim Belediyesi görevlileri çocuklara uçurtma dağıttı.

Etkinlikte, çocuklarla birlikte uçurtma uçuran Gençay, "Akköy Mahallemizde rengarenk uçurtmalarla gökyüzünü süsledik, çocuklarımızın neşesine ortak olduk. Hep birlikte hem eğlendik hem de unutulmaz bir gün yaşadık. Ben de uçurtmamı aldım, çocuklarımızla birlikte gökyüzüne umut uçurdum. Biliyoruz ki, çocukların kahkahası en güzel melodidir. Onlara mutlu bir gelecek sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.