Mansur Yavaş, Ankara Yarı Maratonu'nda startı verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mansur Yavaş, Ankara Yarı Maratonu'nda startı verdi

19.05.2026 12:11  Güncelleme: 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABB Başkanı Mansur Yavaş, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlenen Geleneksel Ankara Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'nun startını verdi. Yavaş, etkinliğin gelenekselleşmesini ve tam maratona dönüşmesini hedeflediklerini söyledi.

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Uğur DEMİRCİ

(ANKARA)- ABB Başkanı Mansur Yavaş, Geleneksel Ankara Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'nun startını verdi. Yavaş, "Türkiye'nin en büyük tarım ve rekreasyon alanında atletlerimiz geldiler hem spor yapıyorlar 19 Mayıs anısına. İnşallah geleneksel hale gelecek. Yurt içinden yurt dışından katılanlar var. Şu anda iki etap koşuluyor ama amacımız tam maratonda koşulması" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ATA Çiftliği'nde düzenlenen Geleneksel Ankara Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'na katıldı. Maraton ve koşunun startını veren Yavaş, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Türkiye'nin en büyük tarım ve rekreasyon alanında atletlerimiz geldiler hem spor yapıyorlar 19 Mayıs anısına. İnşallah geleneksel hale gelecek. Yurt içinden yurt dışından katılanlar var. Şu anda iki etap koşuluyor ama amacımız tam maratonda koşulması. Burada 39 kilometre yürüyüş yolu var. Bundan sonra ana yola çıkmadan tamamen buranın içerisinde, tesisin içerisinde koşulacak şekilde düzenlenecek. Hayırlı olsun. Çok güzel katılım var."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş, Ankara Yarı Maratonu'nda startı verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor
Evleri kırdı döktü ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı Evleri kırdı döktü; ormanda dinlenirken drone kamerasına yakalandı
Şehit eşinin tabutunu omuzladı Şehit eşinin tabutunu omuzladı
Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek Ünlü şarkıcı 8 yıllık hukuk mücadelesini kazandı, İspanya maliyesi dev tazminat ödeyecek
Beşiktaş’ta neler oluyor Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık

12:17
Mersin’de katledilen 5 kişi toprağa verildi Gözyaşları sel oldu
Mersin'de katledilen 5 kişi toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu
12:08
Bakan Gürlek’ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması Suçlamaları tek tek saydı
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
11:58
AK Parti’den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
AK Parti'den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
11:37
Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
10:52
Ardahan’ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
Ardahan'ın yükseklerinde mayıs ayında kar sürprizi
10:26
Devlet Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na: Ligi tescil etmeyin
Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: Ligi tescil etmeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 12:48:05. #7.12#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş, Ankara Yarı Maratonu'nda startı verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.