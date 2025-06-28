Geleneksel Türk Okçuluğu Çalıştayı Bursa'da - Son Dakika
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Geleneksel Türk Okçuluğu Çalıştayı Bursa'da

28.06.2025 15:30
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Bursa'da yapılan çalıştayda, geleneksel Türk okçuluğunun önemi ve gelişimi ele alındı.

Bursa'da Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında "Geleneksel Türk Okçuluğu Çalıştayı" düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş moderatörlüğünde düzenlenen çalıştayda geleneksel Türk okçuluğunun sportif anlamda geldiği seviyeyi anlattı.

Sporda tarihi ve kültürü yakalamanın önemine değinen Bakan Bak, "Geleneksel okçuluğun, kültürel bir değerin sporla birlikte topluma tekrar kazandırılması, yeni bir alan açılması, gençlerin yaşanan tarihi süreçleri görebilmeleri açısından önemli. Geleneksel okçuluğun iyiye doğru gittiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Bak, Türkiye'de 4 geleneksel spor dalında federasyon kurulduğu bilgisini vererek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, bütün illerimizde geleneksel okçuluğun gelişmesi için özellikle gençlik merkezleri ve yaptığımız tesislerde, Türkiye'nin dört bir yanında ciddi yatırımlar yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Birçok kentte geleneksel okçulukla ilgili tesisler inşa ettiklerini dile getiren Bak, şöyle devam etti:

"Türkiye, spor organizasyonları açısından pek çok etkinlik yapabilecek kapasiteye sahip. Pek çok branşta gençlerin spor yapmasına olanak sağlayacak tesislere sahibiz. Gençlik merkezlerinde açılan kurslarda, yaz ve kış spor okullarında geleneksel okçulukla ilgili ciddi faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bunun yönetilmesinde federasyonun çok büyük yönlendirmesi ve kuralları, standartları oluşturması var. Okul Sporları Faaliyetleri Daire Başkanlığımız var. Okul sporlarının içinde geleneksel okçuluğun yer almasını temin ediyoruz."

Son yıllarda geleneksel spor dallarına yönelik ciddi yatırımlar yaptıklarını aktaran Bak, güreş, binicilik, ciritte desteklerini artırarak devam ettirdiklerini söyledi.

Gençlerin örnek alacağı yıldız sporculara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bak, "Okçuluk branşının Türkiye'de hem gelenekselde hem olimpik branşta çok daha ileriye gideceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bak, tarih konulu dizilerin geleneksel sporlara ilgiyi artırdığını ifade ederek, "Çocukları hareketliliğe, gönüllülüğe, aktif olarak sporun içinde yer almaya davet ediyoruz. Oturup kafelerde zaman geçireceğine gönüllülük esası içinde topluma faydalı işler yapmaları için yönlendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Bilal Erdoğan: "Okçuluk, Türk sporuna çok ciddi katkı sağladı"

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da geleneksel Türk okçuluğunun tarihini bilmenin önemine işaret etti.

Hem geleneksel okçuluk hem de olimpik okçulukla ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Erdoğan, "Gençlerin yitip gitmeye başlamış bu değerleri tanımasını sağlamak istedik." dedi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya Etnospor Birliği olarak temel motivasyonumuz, Türkiye'de başarmaya çalıştığımızı tüm dünya toplumları için istiyoruz. O da kendi kültürünü, mirasını, geçmişini geleceğine taşıyabilmesini sağlamak. Bu şekilde de dünyanın kültürel zenginliğini korumak. Aksi takdirde dünyada egemen olan şey, kültürel yozlaşma. İnsanlar bir şeyler yapıyor, yaptığı şeyin derinliğinin, geçmişinin, tarihinin olup olmadığını bilmiyor. Yaptıklarına değer atfetmiyorlar. Belki de yaşadığımız dönemin en büyük hastalığı, her şeyin değersizleşmeye başlamış olması."

Bu dünyadaki değersizleşme akımına kapılmamak gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Herkes öz güvenle kimliğini, gelenek göreneklerini, karakterini gelecek nesillere aktarabilsin." ifadesini kullandı.

Yapılan çalışmalarla okçuluk dalında hiç madalya alınmazken altın madalya alındığını, takım halinde de bronz madalya kazanıldığını hatırlatan Erdoğan, "Okçuluk, Türk sporuna çok ciddi katkı sağladı. Paralimpikte zaten yıkıp geçen bir milli takımımız var. Dünyada okçulukta zirveye oynayan bir durumdayız. Ümit ediyorum ki geleneksel okçuluktaki bu gelişme diğer branşlarda da örnek alınır." dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ise Bakanlığın somut olmayan kültürel miras çalışmalarıyla geleneksel Türk okçuluğuna ilişkin çalışmalarını aktardı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz de federasyonun kuruluşu, faaliyetleri ve çalışmalarına değindi.

Çalıştayın açılış konuşmalarını, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komisyon Üyesi Prof. Dr. Evrim Ölçer Özünel, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Geleneksel Türk Okçuluğu Çalıştayı Bursa'da - Son Dakika

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