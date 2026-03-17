Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak'tan 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı

Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soyuak, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda milletimizin birlik, beraberlik ve fedakarlık ruhunun tüm dünyaya gösterildiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Çanakkale'de iman, cesaret ve vatan sevgisiyle yazılan destan olduğunu belirten Soyuak, şunları kaydetti:

"Çanakkale destanı, milletimizin azminin ve kararlılığının en büyük göstergelerinden biridir. Gelibolu, tarihin en büyük kahramanlık destanlarından birine ev sahipliği yapıyor. Bu toprakların taşıdığı manevi değerin her zaman yaşatılması gerekiyor. Bu topraklar, vatanı uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden kahramanlarımızın hatırasını taşımaktadır. Çanakkale ruhu birlik, dayanışma ve vatan sevgisiyle milletimizin hafızasında yaşamaya devam etmektedir. Bizlere düşen görev ise bu kutlu mirası gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmaktır."

Soyuak, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'de destan yazan tüm kahramanları saygı ve minnetle andı.