Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak'tan 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı

17.03.2026 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Soyuak, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda milletimizin birlik, beraberlik ve fedakarlık ruhunun tüm dünyaya gösterildiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Çanakkale'de iman, cesaret ve vatan sevgisiyle yazılan destan olduğunu belirten Soyuak, şunları kaydetti:

"Çanakkale destanı, milletimizin azminin ve kararlılığının en büyük göstergelerinden biridir. Gelibolu, tarihin en büyük kahramanlık destanlarından birine ev sahipliği yapıyor. Bu toprakların taşıdığı manevi değerin her zaman yaşatılması gerekiyor. Bu topraklar, vatanı uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden kahramanlarımızın hatırasını taşımaktadır. Çanakkale ruhu birlik, dayanışma ve vatan sevgisiyle milletimizin hafızasında yaşamaya devam etmektedir. Bizlere düşen görev ise bu kutlu mirası gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmaktır."

Soyuak, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'de destan yazan tüm kahramanları saygı ve minnetle andı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 14:15:20. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.