Gelibolu Bolayır'da mezarlık gasilhanesi kadınların imecesiyle boyanıp temizlendi - Son Dakika
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Gelibolu Bolayır'da mezarlık gasilhanesi kadınların imecesiyle boyanıp temizlendi

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Gelibolu Bolayır\'da mezarlık gasilhanesi kadınların imecesiyle boyanıp temizlendi
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Çanakkale Gelibolu Bolayır'da kadınlar, mezarlık içindeki gasilhanenin bakım ve temizliğini imece usulüyle yaptı. İç ve dış cephe boyandı, çevre temizliği yapıldı; muhtar gönüllü çalışma için dayanışma örneği dedi ve teşekkür etti.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyünde kadınlar, mezarlık içerisindeki gasilhanenin bakım ve temizliğini imece usulüyle gerçekleştirdi.

Köyde yaşayan kadınlar, ortak kullanım alanlarından gasilhanenin daha temiz ve düzenli hale getirilmesi amacıyla bir araya geldi.

Gasilhanenin iç ve dış cephelerini boyayan kadınlar, çevrede de temizlik çalışması yaptı.

Bolayır Köyü Muhtarı Celal Öztürk, AA muhabirine, çalışmanın köydeki dayanışma kültürünün güzel bir örneği olduğunu söyledi.

Kadınların herhangi bir beklenti içerisinde olmadan gönüllü olarak çalışmaya katıldığını belirten Öztürk, "Köyümüzün kadınları gasilhanemizin boyanması ve temizlenmesi için imece usulü bir çalışma gerçekleştirdi. Kendi emekleriyle binamızı daha güzel ve düzenli hale getirdiler. Bu davranış, köyümüzdeki dayanışma kültürünün ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha göstermiştir." dedi.

Öztürk, ortak kullanım alanlarının korunması ve temiz tutulmasının toplumsal sorumluluk olduğunu ifade ederek çalışmaya katkı sağlayan kadınlara teşekkür etti.

Kaynak: AA
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