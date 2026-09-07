Gelibolu'da 26 Kasım İlkokulu'nda uyum etkinlikleriyle öğrenciler okula ilk adımlarını attı - Son Dakika
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Gelibolu'da 26 Kasım İlkokulu'nda uyum etkinlikleriyle öğrenciler okula ilk adımlarını attı

Gelibolu\'da 26 Kasım İlkokulu\'nda uyum etkinlikleriyle öğrenciler okula ilk adımlarını attı
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 26 Kasım İlkokulu'nda düzenlenen uyum etkinliklerinde öğrenciler oyunlar ve aktivitelerle okula alıştırıldı. Öğretmenler eşliğinde yapılan etkinliklerle miniklerin kaygıları azaltıldı ve Okul Müdürü Cem Kayalı, 14 Eylül'de başlayacak eğitim için hazır olduklarını açıkladı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 26 Kasım İlkokulu'nda düzenlenen uyum süreci etkinlikleriyle öğrenciler okula ilk adımlarını attı.

Öğretmenler eşliğinde gerçekleştirilen oyunlar, okul tanıtımları ve çeşitli aktivitelerle minik öğrencilerin okula başlama kaygıları azaltıldı.

Okul Müdürü Cem Kayalı, etkinliklerle öğrencilerin sınıflara moralle girdiğini belirterek, "14 Eylül'de başlayacak genel eğitime okul olarak hazırız. Yeni eğitim öğretim yılı ülkemize ve ilçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gelibolu'da 26 Kasım İlkokulu'nda uyum etkinlikleriyle öğrenciler okula ilk adımlarını attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gelibolu'da 26 Kasım İlkokulu'nda uyum etkinlikleriyle öğrenciler okula ilk adımlarını attı - Son Dakika
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