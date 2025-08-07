Gelibolu'da Arazide Yangın

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde arazide çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Koruköy mevkisindeki Pamukkent Sitesi karşısındaki arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle alevlerin yerleşim yerine doğru ilerlemesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Gelibolu Belediyesi ve Kavakköy Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kontrol altına alıp söndürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
