Gelibolu\'da banyosunda ölü bulunan Avni Çakır\'ın kalp krizinden öldüğü sanılıyor

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde Avni Çakır (55) evinin banyosunda ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Gelibolu ilçesi Yazıcızade Mahallesi, Yürek Baba Sokak'ta bir apartman dairesinde meydana geldi. Banyoya giren Avni Çakır bir süre çıkmayınca eşi durumdan şüphelendi. Kapısı kilitli olan banyodaki Çakır'a seslenen eşi yanıt alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kilitli olan banyo kapısını açınca Çakır'ın hareketsiz halde yerde yattığını gördü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çakır'ın kalp krizinden hayatını kaybetmiş olabileceği üzerinde durulduğu bildirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.