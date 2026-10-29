Gelibolu\'da Cumhuriyet\'in 103. yıl dönümü törenine gaziler ve askeri erkan katıldı

Gelibolu'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü törenine gaziler ve askeri erkan katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gelibolu'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü, Gelibolu Spor Salonu'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene Kaymakam Cihat Koç, Korgeneral Alparslan Kılınç, Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak ile gaziler ve askeri erkan katıldı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Gelibolu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törene Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Alparslan Kılınç ve Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, siyasi parti temsilcileri, gaziler, askeri erkan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Saygı duruşunda bulunulmasının ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.
Çeşitli gösterilerin ardından tören sona erdi.
Kaynak: AA
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