Gelibolu'da Hekimlere SHM Bilgilendirmesi - Son Dakika
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Gelibolu'da Hekimlere SHM Bilgilendirmesi

Gelibolu\'da Hekimlere SHM Bilgilendirmesi
23.07.2026 14:42
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Gelibolu'da hastane hekimlerine SHM'ler hakkında bilgilendirme yapıldı, sevk zinciri önemi vurgulandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde hastane hekimlerine yönelik Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) bilgilendirme çalışması yapıldı.

Dr. Şevket Girgin ve ekibince yürütülen çalışmada beslenme, psikolojik destek, bağımlılıkla mücadele, KETEM ve kronik hastalık takibi gibi koruyucu sağlık hizmetleri sunan SHM'ler ile hastaneler arasındaki sevk zincirinin önemi vurgulandı.

Uzman hekimlerin hastalarını bu merkezlere yönlendirmesiyle hem hastane yoğunluğunun azalması hem de birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gelibolu'da Hekimlere SHM Bilgilendirmesi - Son Dakika

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