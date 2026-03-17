Gelibolu\'da İlk Yardım Eğitimi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü personeline yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi.

Gelibolu Devlet Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Anıl Yalçın ile Eğitim Hemşiresi Aslı Kayabaşı Göral tarafından verilen eğitimde, İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele acil durumlarda doğru müdahalenin önemi anlatıldı.

Program kapsamında katılımcılara temel ilk yardım uygulamaları, solunum ve kalp durmalarında yapılması gereken müdahaleler, yaralanma ve kazalarda ilk müdahale yöntemleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.