Gelibolu\'da Kalp Sağlığı Haftası Etkinliği

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde "12-18 Nisan Kalp Sağlığı Haftası" etkinlikleri kapsamında, kadın kursiyerlere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) Kronik Hastalıklar Birimi ekipleri, Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) bünyesindeki kursiyerlerle bir araya geldi. Eğitimde, kalp-damar hastalıklarından korunma yöntemleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi anlatıldı.

Uzman sağlık personeli tarafından gerçekleştirilen sunumlarda; dengeli beslenmenin, düzenli fiziksel aktivitenin ve tütün ürünlerinden uzak durmanın kalp sağlığı üzerindeki kritik etkilerine değinildi. Ayrıca, kalp hastalıklarının erken teşhisinde düzenli kontrollerin ve farkındalığın hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Eğitimin ardından görüşlerini paylaşan kursiyerler, bu tür bilgilendirme çalışmalarının toplum sağlığı bilinci oluşturulması açısından değerli olduğunu ifade etti. Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Kalp Sağlığı Haftası boyunca ilçe genelinde çeşitli gruplara yönelik farkındalık etkinliklerine devam edileceğini bildirdi.