Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 5 bin 206 öğrenci karne sevinci yaşadı.
Eğitim öğretim yılı sonu karne töreni, 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulunda gerçekleştirildi.
Törene Kaymakam Cihat Koç, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Protokol üyeleri sınıfları ziyaret ederek öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.
Son Dakika › Güncel › Gelibolu'da Karne Sevinci - Son Dakika
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