Gelibolu'da otobüs firmalarına emniyet kemeri hatırlatması yapıldı - Son Dakika
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Gelibolu'da otobüs firmalarına emniyet kemeri hatırlatması yapıldı

Gelibolu\'da otobüs firmalarına emniyet kemeri hatırlatması yapıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, otobüs firmalarının temsilcilerine yolcuların emniyet kemeri takma zorunluluğu hatırlatıldı. Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı başkanlığında düzenlenen toplantıda, emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması ve otobüs şoförlerinin trafik kurallarına uymasının önemi vurgulandı.

14.02.2024 16:51  Güncelleme: 16:53
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, otobüs firmalarının temsilcilerine yolcuların emniyet kemeri takma zorunluluğu hatırlatıldı.

Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, kaymakamlıktaki toplantıda, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmaların temsilcileriyle bir araya geldi.

Emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların, hassasiyetle takip edilmesi istenilen toplantıda, otobüs şoförlerinin trafik kurallarına uymasının önemi, meydana gelen otobüs kazalarının nedenleri konuları da ele alındı.

Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Karaca, Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Bartan, Gelibolu Ticaret Odası Genel Sekreteri Hüseyin Çakmak katıldı.

Kaynak: AA

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