Gelibolu\'da Tütün Denetimleri Sürüyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında denetimler sürüyor.

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü Tütün Denetim Ekibi tarafından yürütülen denetimlerde, kapalı alanlarda tütün ürünlerinin kullanımına yönelik kontrol ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Kafe ve restoran gibi kapalı alanlarda yapılan denetimlerde, yasağa uymayanlara yasal işlem uygulanırken, kurallara uyan işletmelere teşekkür edildi.

Yetkililer, denetimlerin halk sağlığını korumak, pasif etkilenmeyi önlemek ve temiz hava hakkını güvence altına almak amacıyla sürdürüldüğünü belirtti.