Gelibolu\'da Yangın Sonrası Hasar Tespiti Yapılıyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki orman yangınından etkilenen köylerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışması yürütülüyor.

İlçeye bağlı Tayfur köyü yakınlarındaki ormanlık alanda 16 Ağustos'ta başlayan, rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesine ilerleyen yangının ertesi gün kontrol altına alınmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hasar tespit ekipleri saha çalışmalarına başladı.

Ekipler, ihbarları da dikkate alarak Kumköy, Yolağzı, Ilgardere, Büyükanafarta, Küçükanafarta ve Karainebeyli köylerinde yangından etkilenen yapıların durumuna ilişkin inceleme ve tarama çalışması yürüttü.

Yangının etkilediği Kumköy'de 1 konut yıkık, 1 depo ağır hasarlı, Yolağzı köyünde 1 konut hasarlı, 2 ahır ağır hasarlı, 1 depo ağır hasarlı olarak tespit edildi.

Ilgardere, Büyükanafarta, Karainbeyli ve Küçükanafarta köylerinde yapılan incelemede ise herhangi bir hasarlı yapı olmadığı belirlendi.

Hasar tespit çalışmalarının gelen ihbar ve bildirimlere göre devam edeceği, teknik ekiplerce yerinde inceleme yapılacağı kaydedildi.