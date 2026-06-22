Gelibolu Derneği 30. Yılını Kutladı - Son Dakika
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Gelibolu Derneği 30. Yılını Kutladı

Gelibolu Derneği 30. Yılını Kutladı
22.06.2026 09:52
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Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneği, 30. kuruluş yıl dönümünü çevre etkinlikleriyle kutladı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde faaliyet gösteren Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneği, kuruluşunun 30'uncu yıl dönümünü çevre farkındalığı ve kültürel etkinliklerin öne çıktığı zengin bir programla kutladı.

Dernek Başkanı Emel Okandan'ın öncülüğünde, yönetim kurulu ve Gelibolu Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen kutlama programı, dernek binası önünden başlayan renkli bir kortej yürüyüşüyle start aldı. İlçe Kültür Merkezi'ne kadar süren yürüyüşe, geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan kostümleri giyen öğrenciler, Eskişehir'den gelen müzikal bando ekibi ve palyaço gösterileri büyük renk kattı.

Kültür Merkezi alanında kurulan stantlarda, derneğin çalışmalarını yansıtan "Dünden Bugüne" fotoğraf sergisi açıldı. Sergide ayrıca ilçenin sembollerinden sardalye konservesi, "balık kızlar" figürleri, geleneksel dokuma ve batik sanatı çalışmaları davetlilerin beğenisine sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, protokol üyeleri sivil toplumun önemine vurgu yaptı.

Törende konuşan Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, sivil toplum kuruluşlarının kent kimliğindeki rolüne dikkati çekerek, "Sivil toplum örgütleri, toplumun nefes aldığı, dinamizm kazandığı alanlardır. Gelibolu'da bu yapıların aktif ve üretken olmasından gurur duyuyorum." dedi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise dernekçilik faaliyetlerinin fedakarlık gerektirdiğini belirterek, "Gelibolu halkının tarih ve çevre konularındaki yüksek duyarlılığı, bu derneğin 30 yıldır dimdik ayakta kalmasını sağlamıştır. Emeği geçen herkesi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Emel Okandan da 30 yıllık köklü bir geçmişi gururla geride bıraktıklarını dile getirerek, kuruluştan bugüne emek veren tüm üyelere teşekkür etti, ahirete irtihal edenleri rahmetle andı.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Soyuak, Dernek Başkanı Okandan'a 30. yıl anısına plaket ve çiçek takdim ederken; Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir'e de desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.

Program, öğrencilerin atık materyaller kullanarak hazırladıkları çevre temalı kıyafetlerle sahneye çıkıp şiirler okuması ve bando konseriyle devam etti. Etkinlik, davetlilere lokma, çocuklara ise pamuk şeker ikram edilmesiyle son buldu.

Kutlama programına; Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak, Belediye Başkan Yardımcısı Burak Batır, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gelibolu Derneği 30. Yılını Kutladı - Son Dakika

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