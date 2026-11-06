Gelibolu İlçe Müftülüğü umre adaylarına eğitim semineri düzenledi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hazırlanan vatandaşlara yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Gelibolu İlçe Müftülüğünce gerçekleştirilen seminere, İlçe Müftüsü İsmail Durna ile cami görevlisi Engin Balcı katıldı.

Seminerde, umre ibadetinin dini ve manevi önemi, tavaf ve sa'y ibadetlerinin usul ve esasları anlatıldı. Ayrıca Mekke ve Medine'de dikkat edilmesi gereken hususlarda umre adaylarına bilgi verildi.

Durna, yaptığı açıklamada, umre yolculuğunun yalnızca bir seyahat olmadığını, manevi arınma ve yenilenme fırsatı sunduğunu belirtti.

Umre adaylarının ibadetlerini bilinçli, huzurlu ve usulüne uygun şekilde yerine getirmelerinin önemine değinen Durna, katılımcılara tavsiyelerde bulundu.

Program, umre adaylarının ibadetlerinin kabul olması ve kutsal topraklara sağlıkla gidip dönmeleri için yapılan duanın ardından sona erdi.