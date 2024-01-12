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Gelibolu İtfaiyesi, Öğrencilere Jest Yaptı - Son Dakika
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Gelibolu İtfaiyesi, Öğrencilere Jest Yaptı

Gelibolu Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, Gelibolu ilçesindeki 26 Kasım İlkokulu 1D sınıfı öğrencilerine jest yaparak okullarında ziyaret etti. Öğrencilerin itfaiyeciler için yazdıkları şiirlerden duygulanan ekipler, okula itfaiye aracıyla gitti. Öğrenciler, aracı yakından inceleyip görevli ekiplerle ilgili bilgi aldı.

Gelibolu İtfaiyesi, Öğrencilere Jest Yaptı
12.01.2024 - 16:33,
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Gelibolu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, kendilerine şiir yazan öğrencileri okullarında ziyaret etti.

Gelibolu ilçesindeki 26 Kasım İlkokulunun 1D sınıfı öğrencileri, itfaiyeciler için şiir yazıp ulaştırdı.

Çocukların bu davranışlarından duygulanan itfaiyeciler, öğrencilere jest yaparak itfaiye aracıyla okula gitti.

Vardiya çavuşu Hüseyin Keskin'in de katıldığı ziyarette itfaiyecileri karşılarında gören öğrenciler, aracı yakından inceleyip görevli ekiplerle ilgili bilgi aldı.???????

Kaynak: AA
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