Gelibolu kordonunda vatandaşlar kayalıklardaki su samurunu cep telefonuyla kaydettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gelibolu'da dün akşam kordonda gezen vatandaşlar, sahil kenarındaki kayalıklarda nesli tükenme tehlikesi altındaki bir su samuru olduğunu fark etti. Kayalıkların yakınında dolaşan su samuru, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Çanakkale'de su samuru görüntülendi
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde sahildeki kayalıklara gelen nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Gelibolu ilçesi Hoca Hamza Mahallesi Tuğsavul Caddesi'ndeki sahil kenarında meydana geldi. Kordonda gezen vatandaşlar kayalıkların yakınıda nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru olduğunu fark etti. Bölgede dolaşan su samuru bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
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