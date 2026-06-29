Gelibolu Okçuları Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Gelibolu Okçuları Türkiye Şampiyonu Oldu

Gelibolu Okçuları Türkiye Şampiyonu Oldu
29.06.2026 11:42
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Bolu'daki şampiyonada Gelibolu, bireyselde 2., takımda 3. oldu. Gençlerin başarıları gurur kaynağı.

Bolu'da düzenlenen U21-U18 Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden Gelibolulu sporcular, bireyselde Türkiye ikinciliği, takım halinde ise Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2026 yılı faaliyet programında yer alan ve 22-26 Haziran tarihlerinde Bolu Karaçayır Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, 47 bölgeden 774 sporcu katıldı. Dev şampiyonada Gelibolu rüzgarı esti.

U18 Makaralı Yay Mix (Karma) Takım kategorisinde yarışan Gelibolulu okçular Eymen Yeşilyurt ve Burçin Kırpat, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Bireysel müsabakalarda da hedefi tam ondan vuran Eymen Yeşilyurt, U18 Makaralı Yay Erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi (gümüş madalya) olurken; Burçin Kırpat ise U18 Makaralı Yay Kadınlar kategorisinde Türkiye dördüncülüğünü elde etti.

Genç okçuların ulusal düzeydeki bu başarıları ilçede büyük bir gurur ve memnuniyetle karşılandı.

Kaynak: AA

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