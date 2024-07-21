Güncel

Gelin ile görümce sırt sırta verdi lavanta bahçesi kurdu

ELAZIĞ - Elazığ'ın Pelte köyünde gelin ve görümce, 12 dönüm alana lavanta ekip 3'üncü hasadı gerçekleştirdi. Tıbbi aromatik bitkiler eğitiminden ilham alarak bu projeye başlayan Songül Apaydın ve görümcesi Zuhal Gölbaşı, ilerleyen süreçte lavanta işleyerek ekonomik kazanç sağlamayı ve köylerine katma değer sağlamayı hedefliyor.

Elazığ'ın Pelte köyünde yaşayan Songül Apaydın ve görümcesi Zuhal Gölbaşı, birlikte sırt sırtına vererek lavanta ekti ve bu kararlılıklarıyla üç yıl önce 12 dönüm araziye lavanta bahçesi kurdu. Elazığ'da yaşayan ve her ikisi de 2 çocuk annesi olan Songül Apaydın ve Zuhal Gölbaşı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2021 yılında açılan tıbbi aromatik bitkiler eğitimine katıldı. Burada tıbbi bitkilere merakları artan Apaydın ve görümcesi Gölbaşı, babalarının da desteğiyle merkeze bağlı Pelte köyünde 12 dönüm alan üzerine lavanta ekti. Üçüncü senelerinde 15 kadın işçi ile birlikte hasada başlayan gelin ve görümce hem ekonomik kazanç elde ediyor hem de köylerine katma değer kazandırıyorlar. Ayrıca gelin Apaydın, görümcesi ile çok iyi anlaştıklarını belirterek herkese örnek olmalarını umduklarını dile getirdi.

Görümcesi ile birlikte lavanta üretimine 3 yıl önce başladıkları belirten Songül Apaydın, " Bu işe başlama fikri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün başlatmış oldu kurslara gitmemiz ile başladı. Oradaki eğitimlerden sonra lavanta da bize çok cazip geldi. O şekilde başladık. Zaten toprağı seven birisiyim. Bizim için işten çok aslında terapi. Görümcem ile beraber bu işe girdik. Kursa da beraber gitmiştik. Ekim yaptık şimdi de hasat zamanı, hasadı da beraber yapıyoruz. Buradan da distileye geçeceğiz, lavantaların yağlarını çıkaracağız. Lavantanın çok emek isteyen bir bitki değil ama bu bitki ile ilgilenmeyince de olmuyor" dedi.

"Genelde gelin görümce hep anlaşamaz ama biz"

Bu sene üçüncü hasat döneminde olduklarını aktaran Apydın, "İki sene önce aralık ayında dikim yaptık. Hasadımız temmuz ortası gibi oluyor. Bu sene sıcaklıklar yüksek olduğu için hasat dönemi de erkene alındı. İklim koşulları bizi biraz etkiliyor. 12 dönümlük bir arazi üzerine ektik. Haziran başında çiçeklenmeye başlayan bitkilerimizi şimdi hasat ediyoruz. Genelde gelin görümce hep anlaşamaz, sürtüşürler ama çok şükür biz öyle değiliz. Ele ele verdik işi yapıyoruz. Çok da iyi anlaşıyoruz. İnşallah anlaşamayanlara örnek oluruz. Ayrıca çiçek toplamak incelik isteyen bir iş. Kas gücünden çok incelik istediği için çoğunlukla kadın işçiler ile çalışıyoruz" şeklinde konuştu.