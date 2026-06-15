Gelin Kayınpederini Öldürdü - Son Dakika
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Gelin Kayınpederini Öldürdü

15.06.2026 21:34
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Tokat'ın Artova ilçesinde bir gelin, kayınpederini darbederek öldürdü; gözaltına alındı.

Tokat'ın Artova ilçesinde kayınpederini darbederek öldürdüğü öne sürülen gelin gözaltına alındı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Ağmusa köyünde ikamet eden Azerbaycan uyruklu gelin K.V. (52) ile kayınpederi Mustafa Cici (88) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gelin K.V, Cici'yi darbederek yere düşürdü.

Kayınpeder Cici, ambulansla kaldırıldığı Artova İlçe Entegre Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Gelin K.V, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Artova, Tokat, Yaşam, Son Dakika

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