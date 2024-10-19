Gelinini öldüren kadın kuyumcular çarşısında yakalandı - Son Dakika
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Gelinini öldüren kadın kuyumcular çarşısında yakalandı

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Bursa'da gelinini öldürdüğü iddiasıyla aranırken yakalanan kadın, cezaevine gönderildi.

19.10.2024 11:46  Güncelleme: 13:12
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde gelinini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, kuyumcular çarşısında yakalanarak cezaevine konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi kuyumcuların bulunduğu Tuzpazarı Çarşısı'nda gezen G.Y'yi şüphe üzerine durdurdu. Yapılan incelemede, kadının 3 suç kaydının bulunduğu, ayrıca "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan hükümlü kadın, cezaevi yetkililerine teslim edildi.

G.Y'nin 2 yıl önce Bursa'nın Yenişehir ilçesinde gelinini öldürdüğü gerekçesiyle 15 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği, daha sonra mahkemece hakkında hüküm verildiği öğrenildi.

Gelinini öldüren kadın kuyumcular çarşısında yakalandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gelinini öldüren kadın kuyumcular çarşısında yakalandı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Abdullah Yıldız:
    kanunlar adaletin önüne geçmiştir.Olmaz olsun böyle adalet. 44 0 Yanıtla
  • tolga altun:
    kasten öldürmeye 7 yıl baklava çalmak 9 yıl ?? 27 0 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Aman Allahım!.. Daha nelere şahit olacağız kim bilir?.. :( 9 0 Yanıtla
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