Gemerek\'te Kur\'an Kursu Öğrencileri İftarda Buluştu

Sivas'ın Gemerek ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri iftarda buluştu.

Gemerek Gençlik Koordinatörleri Osman İslamoğlu ve Mustafa Pirim öncülüğünde düzenlenen iftara, Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, Belediye Başkanı Sezai Çelikten, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tugay Olucak, İlçe Müftüsü İrfan Ayık, AK Parti İlçe Başkanı Aslı Öztoprak, öğrenciler ve veliler katıldı.

Katılımcılar, Kur'an kursuna giden çocuklarla yakından ilgilenirken, bu tür programların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının pekişmesine katkı sağladığını ifade etti.