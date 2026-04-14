Gemide Yangın: Saldırı Umman'da Gerçekleşti

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), 7 Nisan'da Umman'ın Ras Al Hadd kentinin güneydoğusunda bir geminin iki cisimle vurulduğunu ve gemide yangın çıktığını bildirdi.

UKMTO'dan yapılan açıklamada, 7 Nisan'da Umman'ın Ras Al Hadd kentinin 112 deniz mili güneydoğusunda bir dökme yük gemisinin "bilinmeyen bir cisim" tarafından vurulduğu belirtildi.

Saldırı sonrasında gemide yangın çıktığı ve Pakistan donanmasının gemiye yardımda bulunduğu aktarıldı.

Olayın 7 Nisan'da gerçekleştiği ancak bugün rapor verildiği bilgisi paylaşıldı.