Geminbeli Tüneli İncelemesi

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Suşehri ve Zara ilçeleri arasında yapımı devam eden Geminbeli Tüneli'ndeki çalışmaları inceledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Şimşek, ilk olarak tünelin bağlantı yollarında yürütülen çalışmaları, ardından toplam uzunluğu 9 bin metre olan çift tüp tünelden araçla geçerek tamamlanan bölümlerini inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şimşek, Geminbeli Tüneli inşaatının bittiğini, sadece asfalt kaplamasının kaldığını ifade etti.

Ancak bağlantı yollarındaki çalışmaların devam ettiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Özellikle Zara tarafındaki 4,4 kilometrelik güzergahta yoğun bir çalışma söz konusu. Projenin bağlantı yollarındaki çalışmalar, bölgenin zorlu coğrafi şartları nedeniyle zaman zaman güçlükle yürütülüyor. Çünkü bu güzergah, çetin coğrafyası olan bir güzergah ve zaman zaman da heyelanlar oluyor. İnşaatların yapımını gerektiriyor. Özellikle fore kazık gibi, plastik kazık gibi, yine taş duvar gibi inşaatlar gerektiriyor. Bu da tünelin gecikmesine sebebiyet veriyor. Şu anda bağlantı yollarında yoğun bir çalışma yürütülüyor. Bu hızla giderse ümit ediyorum ki bu tünel, inşallah kış şartları başlamadan bitmiş olacak. Vatandaşımızın hizmetine sunulmuş olacak. Emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara, karayollarımıza, müteahhit firmaya, mühendisinden işçisine herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

İncelemeye, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halil İbrahim Yeşilyurt ve Karayolları 16. Bölge Müdürü Yardımcısı Celil Gümüşer de katıldı.