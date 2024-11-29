Gemlik Belediye Başkanı Muhtarlarla Toplantı Düzenledi

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(BURSA)- Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Atatepe Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen son toplantıda hızlı ve etkili çözümler üretmeyi hedeflediklerini vurgulayan Başkan Deviren, "Gemlik'te 35 mahallemizin farklı ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlara yönelik bir çalıştay düzenleyeceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik'teki muhtarlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Son olarak, Büyükşehir Belediyesi Atatepe Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Arzu Karataş, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, Bursa Su ve Kanalizasyon, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. ve AKSA yetkilileri katıldı.

"Sokak hayvanları konusunda çalışmalarımız devam ediyor"

Toplantıda konuşan Başkan Deviren, ilçeyi üç hizmet alanına ayırarak daha hızlı ve etkili bir şekilde çözüm üretmeyi hedeflediklerini belirterek, "Gemlik'te 35 mahallemizin farklı ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlara yönelik bir çalıştay düzenleyeceğiz. Sokak hayvanları konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Ne yazık ki çevre ilçelerden sahipsiz hayvanların Gemlik'e bırakıldığını biliyoruz. Bu sorunun çözümü için yasal düzenlemeler şart" dedi. Kaçak yapılaşmaya da değinen Başkan Deviren, "Benim dönemimde yapılan tüm kaçak yapılar yıkılacak" dedi.

Muhtarlarla birebir iletişimi önemsediklerini belirten Başkan Deviren, "İstediğiniz zaman gelip benimle görüşebilirsiniz. Randevu almanıza gerek yok. Muhtar randevu almaz" diyerek, iletişim kanallarının açık olduğunu yineledi.