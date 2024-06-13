Gemlik Belediye Başkanı Temizlik İşleri Personeliyle Bir Araya Geldi

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(BURSA) - Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile bir araya gelen Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Yaptığımız iş karakterimizi gösterir. Sokaklarda olduğumuz fark edilecek" dedi.

Başkan Deviren, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli bir araya geldi. Başkan Deviren'e, geçen günlerde göreve atanan Temizlik İşleri Müdürü Kadir Özkan da eşlik etti.

Personel ile görüşen, talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Deviren, şöyle konuştu:

"Yaptığımız iş karakterimizi gösterir. Ben çalıştığım fabrikada temizlik de yaptım. Oradan müdür olarak ayrıldım. Sürekli kendinizi geliştirmeye çalışın. Bundan sonra Temizlik İşleri personelimiz, mahalle muhtarlarımız ile daha fazla iş birliği yapacak, sürekli kirlilik üreten iş yerleri bildirilecek, Gemlik'in en çok talep gelen temizlik konusunu hiç şikayet gelmeyen bir hale getireceğiz. Sokaklarda olduğumuz fark edilecek. Kadir Müdürümüze ve onun nezdinde tüm Temizlik İşleri personelimize kolaylıklar diliyorum."