Gemlik Belediyesi'nden Altyapı ve Yol Sorunlarına Hızlı Müdahale

(BURSA) - Gemlik Belediyesi Acil Müdahale Ekibi, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen talepler ve saha kontrolleri doğrultusunda harekete geçen ekipler, altyapı ve yol düzenleme çalışmalarına hızlı şekilde müdahale ediyor.

Gemlik Belediyesi Acil Müdahale Ekibi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Eşref Dinçer Mahallesi 333. Sokak ve 11 Eylül Sokak'ta kilitli parke taşı tamiri gerçekleştirildi. Öte yandan, Hamidiye Mahallesi Doğuş Sokak'ta oluşan çukur onarılarak yol güvenliği sağlandı; İpekçi Sokak'ta ise gider kapağı tamiri yapıldı.

Belediye Başkanı Şükrü Deviren, ilçenin farklı mahallelerinde benzer çalışmaların program dahilinde devam edeceğini belirterek, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak hızlı müdahalelerin sürdürüleceğini söyledi.