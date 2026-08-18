Gemlik'te Deprem Paneli: Erken Uyarı ve Yapılaşma Uyarıları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gemlik'te Deprem Paneli: Erken Uyarı ve Yapılaşma Uyarıları

Gemlik\'te Deprem Paneli: Erken Uyarı ve Yapılaşma Uyarıları
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gemlik Belediyesi, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 27. yılında depremsellik paneli düzenledi. Uzmanlar, Kuzey Anadolu Fay Hattı riskine dikkat çekerek kıyı ve dolgu alanlarında yapılaşmadan kaçınılması, erken uyarı istasyonlarının artırılması ve nüfus yoğunluğunun seyreltilmesi gerektiğini vurguladı.

(BURSA) - Gemlik Belediyesi tarafından 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27. yılı dolayısıyla Zeytindalı Meydanı'nda "Depremsellik Paneli" düzenlendi.

Afet ve Risk Yönetim Müdürlüğü ile Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen panele DOHAD Başkanı Fuat Agalday konuşmacı olarak katıldı. Panele, Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Başkan Yardımcısı Zülküf Zor, MAGDER Başkanı Yusuf Yumru ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Gemlik'in deprem riskine dikkati çeken Agalday, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Gemlik Körfezi'ne ulaşan koluna ve ilçenin zemin özelliklerine değindi. Özellikle kıyı ve dolgu alanlarında yapılaşmadan kaçınılması gerektiğini belirten Agalday, DOHAD'ın sismik erken uyarı çalışmaları hakkında bilgi verdi. İlçede bir erken uyarı istasyonu bulunduğunu belirten Agalday, bu sayının dörde çıkarılmasının planlandığını dile getirerek, "Erken uyarı ile tahmin aynı şey değildir. Erken uyarı sistemi depremi durdurmaz ancak birkaç saniyeyi doğru kullanmamızı sağlar" dedi.

"NÜFUS YOĞUNLUĞU SEYRELTİLMELİ"

Belediye Başkanı Şükrü Deviren ise panelde yapılan değerlendirmelerin ilçenin deprem gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Gemlik'in deprem riskinin bilindiğini ancak yapı stokunun da ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Deviren, metruk binaların yıkılması, sahil kesimindeki yapılaşmanın azaltılması ve ovanın nüfus yoğunluğunun seyreltilmesi gerektiğini ifade etti.

"BU KENTİ YAŞANABİLİR KILMALIYIZ"

Kaymakam Osman Aslan Canbaba da konuşmasında depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları anarak başsağlığı dileklerini iletti.

İlçenin zemin yapısına dikkat çeken Canbaba, ilçede sıvılaşma riski bulunduğunu belirtti. Nüfus yoğunluğunun azaltılması ve yapıların güvenli hale getirilmesi gerektiğini aktaran Canbaba, deprem hazırlıklarının belediye, kamu kurumları ve vatandaşların ortak çalışmasıyla yürütülmesi gerektiğini söyledi. Canbaba, "Belediyemiz ve tüm vatandaşlarımızla birlikte hareket edeceğiz. Bu kenti yaşanabilir kılmalıyız" diye konuştu.

Panel, vatandaşların Agalday'a Gemlik'in deprem riski, yapılaşma ve erken uyarı sistemleriyle ilgili sorularını yöneltmesiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Deprem, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gemlik'te Deprem Paneli: Erken Uyarı ve Yapılaşma Uyarıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli taraftarı kucağına alıp koruyan polis memuru, minik taraftarın duygulandıran sorusunu açıkladı Fenerbahçeli taraftarı kucağına alıp koruyan polis memuru, minik taraftarın duygulandıran sorusunu açıkladı
Döşemealtı’nda TIR Devrildi, Araçlar Mora Boyandı Döşemealtı'nda TIR Devrildi, Araçlar Mora Boyandı
Bitcoin yatırımcıları bu tarihi bekliyor Bitcoin yatırımcıları bu tarihi bekliyor
Kan donduran cinayet Eski eşinin kocasını vurdu, intihara kalkıştı Kan donduran cinayet! Eski eşinin kocasını vurdu, intihara kalkıştı
Fenerbahçe’nin transferine Tedesco engeli İzin vermedi Fenerbahçe'nin transferine Tedesco engeli! İzin vermedi
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız

12:00
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul!
11:35
Ünlü gıda devlerine “şeker“ soruşturması İşte o şirketlerin tam listesi
Ünlü gıda devlerine "şeker" soruşturması! İşte o şirketlerin tam listesi
11:18
Gıda sahtekarları böyle enselendi Yakalanmasalar hepsini vatandaşlara yedireceklerdi
Gıda sahtekarları böyle enselendi! Yakalanmasalar hepsini vatandaşlara yedireceklerdi
10:46
Büyük rezalet Canlı yayın açıp genç kızları aleni bir şekilde fuhşa davet etti
Büyük rezalet! Canlı yayın açıp genç kızları aleni bir şekilde fuhşa davet etti
10:19
AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu
AK Partili başkanın bastırdığı düğün davetiyesi olay oldu
10:06
400 bin çalışanı ilgilendiriyor Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme
400 bin çalışanı ilgilendiriyor! Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 12:21:00. #7.13#
SON DAKİKA: Gemlik'te Deprem Paneli: Erken Uyarı ve Yapılaşma Uyarıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.