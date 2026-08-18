Gemlik\'te Deprem Paneli: Erken Uyarı ve Yapılaşma Uyarıları

(BURSA) - Gemlik Belediyesi tarafından 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27. yılı dolayısıyla Zeytindalı Meydanı'nda "Depremsellik Paneli" düzenlendi.

Afet ve Risk Yönetim Müdürlüğü ile Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen panele DOHAD Başkanı Fuat Agalday konuşmacı olarak katıldı. Panele, Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Başkan Yardımcısı Zülküf Zor, MAGDER Başkanı Yusuf Yumru ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Gemlik'in deprem riskine dikkati çeken Agalday, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Gemlik Körfezi'ne ulaşan koluna ve ilçenin zemin özelliklerine değindi. Özellikle kıyı ve dolgu alanlarında yapılaşmadan kaçınılması gerektiğini belirten Agalday, DOHAD'ın sismik erken uyarı çalışmaları hakkında bilgi verdi. İlçede bir erken uyarı istasyonu bulunduğunu belirten Agalday, bu sayının dörde çıkarılmasının planlandığını dile getirerek, "Erken uyarı ile tahmin aynı şey değildir. Erken uyarı sistemi depremi durdurmaz ancak birkaç saniyeyi doğru kullanmamızı sağlar" dedi.

"NÜFUS YOĞUNLUĞU SEYRELTİLMELİ"

Belediye Başkanı Şükrü Deviren ise panelde yapılan değerlendirmelerin ilçenin deprem gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Gemlik'in deprem riskinin bilindiğini ancak yapı stokunun da ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Deviren, metruk binaların yıkılması, sahil kesimindeki yapılaşmanın azaltılması ve ovanın nüfus yoğunluğunun seyreltilmesi gerektiğini ifade etti.

"BU KENTİ YAŞANABİLİR KILMALIYIZ"

Kaymakam Osman Aslan Canbaba da konuşmasında depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları anarak başsağlığı dileklerini iletti.

İlçenin zemin yapısına dikkat çeken Canbaba, ilçede sıvılaşma riski bulunduğunu belirtti. Nüfus yoğunluğunun azaltılması ve yapıların güvenli hale getirilmesi gerektiğini aktaran Canbaba, deprem hazırlıklarının belediye, kamu kurumları ve vatandaşların ortak çalışmasıyla yürütülmesi gerektiğini söyledi. Canbaba, "Belediyemiz ve tüm vatandaşlarımızla birlikte hareket edeceğiz. Bu kenti yaşanabilir kılmalıyız" diye konuştu.

Panel, vatandaşların Agalday'a Gemlik'in deprem riski, yapılaşma ve erken uyarı sistemleriyle ilgili sorularını yöneltmesiyle sona erdi.