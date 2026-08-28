Gemlik Belediyesi’nden hayvan bakımevinde çekildiği iddia edilen görüntüler hakkında açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gemlik Belediyesi’nden hayvan bakımevinde çekildiği iddia edilen görüntüler hakkında açıklama

Gemlik Belediyesi’nden hayvan bakımevinde çekildiği iddia edilen görüntüler hakkında açıklama
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gemlik Belediyesi, Umurbey Geçici Hayvan Bakımevi’ndeki görüntülere ilişkin iddialara açıklık getirdi: Görüntüler temizlik öncesi sabah erken saatlere ait, ziyaretler veteriner hekim eşliğinde ve mevzuata uygun yürütülüyor.

(BURSA) - Gemlik Belediyesi, son günlerde sosyal medyada Umurbey'de bulunan Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çekildiği öne sürülen görüntüler üzerinden yapılan paylaşımlar ve belediyeye yöneltilen iddialarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, ziyaret uygulamalarının idarenin uhdesinde bulunduğu ve mevcut uygulamalarda mevzuata ve kanuna aykırı bir durum olmadığı belirtildi.

Gemlik Belediyesi'nden yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin güvenlik kamerası kayıtları üzerinden incelendiği ve görüntülerin temizlik ile rutin bakım çalışmalarından önce, sabahın erken saatlerinde çekildiğinin tespit edildiği belirtildi. Tesislerde ziyaret saatlerinin temizlik ve bakım çalışmalarına göre düzenlendiği, ziyaretçilerin belirlenen saatlerde tesisi ziyaret edebildiği ifade edildi.

Açıklamada, Gemlik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde Umurbey'de faaliyet gösteren Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile yeni faaliyete geçen Doğal Yaşam Alanı'nın, Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Bursa Şubesi tarafından Valilik onayı kapsamında rutin olarak denetlendiği bildirildi. Ayrıca HAYBİS ve PETVET sistemlerine veteriner hekimler tarafından düzenli olarak bilgi girişi yapıldığı kaydedildi.

"MEVZUATA AYKIRI BİR DURUM YOK"

Belediye'nin açıklamasında, hayvan bakımevlerinde ziyaretçi sayısı ve ziyaret saatlerine ilişkin düzenlemelerin ilgili mevzuat çerçevesinde kurumun tasarrufunda olduğu belirtildi. Umurbey Geçici Rehabilitasyon Merkezi ve Hayvan Bakımevi ile Kurtul'daki Doğal Yaşam Alanı'na ilişkin ziyaret uygulamalarının idarenin uhdesinde bulunduğu ve mevcut uygulamalarda mevzuata ve kanuna aykırı bir durum olmadığı ifade edildi.

Kurtul Doğal Yaşam Alanı'nda yapım ve onarım çalışmalarının devam etmesi nedeniyle ziyaret saatlerinin de kısıtlandığı vurgulandı.

Umurbey Geçici Rehabilitasyon Merkezi ve Hayvan Bakımevi'nde ise hayvan sahiplenmek veya ziyaret amacıyla vatandaşların belirlenen saatlerde tesise kabul edildiği belirtildi. Buna göre ziyaretler, 10.00-11.30 ve 14.00-15.30 saatleri arasında, iş yoğunluğu ve veteriner hekimlerin müsaitlik durumu dikkate alınarak, veteriner hekim eşliğinde ve koordinasyonunda gerçekleştiriliyor.

Gemlik Belediyesi, Umurbey Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Kurtul Doğal Yaşam Alanı'ndaki iş ve işlemlerin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili uygulama yönetmeliği hükümleri doğrultusunda sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: ANKA

Hayvan Hakları, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gemlik Belediyesi’nden hayvan bakımevinde çekildiği iddia edilen görüntüler hakkında açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak 5 değişiklik yolda Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak! 5 değişiklik yolda
Bir dönem kapış kapış satılıyordu, şimdi raflarda yüzüne bakan yok Bir dönem kapış kapış satılıyordu, şimdi raflarda yüzüne bakan yok
Fenerbahçe, Avrupa’da Galatasaray’ı arkasına aldı Fenerbahçe, Avrupa'da Galatasaray'ı arkasına aldı
Gölbaşı’nda 6 CHP’li meclis üyesi AK Parti’ye geçti Gölbaşı'nda 6 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Nepal’deki felakette dehşet anları kamerada: Son anda kurtuldular Nepal'deki felakette dehşet anları kamerada: Son anda kurtuldular
Arda Turan, Fenerbahçe’ye rakip oldu Arda Turan, Fenerbahçe'ye rakip oldu

17:03
“Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor“ sorusunu Özgür Özel’den bomba yanıt
"Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor?" sorusunu Özgür Özel'den bomba yanıt
16:20
Oğuz Çetin’den Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran transfer sözleri
Oğuz Çetin'den Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran transfer sözleri
16:06
Uçak indi Fenerbahçe’nin yeni transferi İstanbul’da
Uçak indi! Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
15:58
AK Parti’den erken seçim çıkışı İşte Erdoğan’ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
15:53
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı İşte ilk ifadesi
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı! İşte ilk ifadesi
15:27
Kredi çekeceklere müjde Faizler 2-3 puan düşecek
Kredi çekeceklere müjde! Faizler 2-3 puan düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 17:06:36. #7.13#
SON DAKİKA: Gemlik Belediyesi’nden hayvan bakımevinde çekildiği iddia edilen görüntüler hakkında açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement