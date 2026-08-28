Gemlik Belediyesi’nden hayvan bakımevinde çekildiği iddia edilen görüntüler hakkında açıklama

(BURSA) - Gemlik Belediyesi, son günlerde sosyal medyada Umurbey'de bulunan Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çekildiği öne sürülen görüntüler üzerinden yapılan paylaşımlar ve belediyeye yöneltilen iddialarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, ziyaret uygulamalarının idarenin uhdesinde bulunduğu ve mevcut uygulamalarda mevzuata ve kanuna aykırı bir durum olmadığı belirtildi.

Gemlik Belediyesi'nden yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin güvenlik kamerası kayıtları üzerinden incelendiği ve görüntülerin temizlik ile rutin bakım çalışmalarından önce, sabahın erken saatlerinde çekildiğinin tespit edildiği belirtildi. Tesislerde ziyaret saatlerinin temizlik ve bakım çalışmalarına göre düzenlendiği, ziyaretçilerin belirlenen saatlerde tesisi ziyaret edebildiği ifade edildi.

Açıklamada, Gemlik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde Umurbey'de faaliyet gösteren Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile yeni faaliyete geçen Doğal Yaşam Alanı'nın, Tarım ve Orman Bakanlığı Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Bursa Şubesi tarafından Valilik onayı kapsamında rutin olarak denetlendiği bildirildi. Ayrıca HAYBİS ve PETVET sistemlerine veteriner hekimler tarafından düzenli olarak bilgi girişi yapıldığı kaydedildi.

"MEVZUATA AYKIRI BİR DURUM YOK"

Belediye'nin açıklamasında, hayvan bakımevlerinde ziyaretçi sayısı ve ziyaret saatlerine ilişkin düzenlemelerin ilgili mevzuat çerçevesinde kurumun tasarrufunda olduğu belirtildi. Umurbey Geçici Rehabilitasyon Merkezi ve Hayvan Bakımevi ile Kurtul'daki Doğal Yaşam Alanı'na ilişkin ziyaret uygulamalarının idarenin uhdesinde bulunduğu ve mevcut uygulamalarda mevzuata ve kanuna aykırı bir durum olmadığı ifade edildi.

Kurtul Doğal Yaşam Alanı'nda yapım ve onarım çalışmalarının devam etmesi nedeniyle ziyaret saatlerinin de kısıtlandığı vurgulandı.

Umurbey Geçici Rehabilitasyon Merkezi ve Hayvan Bakımevi'nde ise hayvan sahiplenmek veya ziyaret amacıyla vatandaşların belirlenen saatlerde tesise kabul edildiği belirtildi. Buna göre ziyaretler, 10.00-11.30 ve 14.00-15.30 saatleri arasında, iş yoğunluğu ve veteriner hekimlerin müsaitlik durumu dikkate alınarak, veteriner hekim eşliğinde ve koordinasyonunda gerçekleştiriliyor.

Gemlik Belediyesi, Umurbey Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Kurtul Doğal Yaşam Alanı'ndaki iş ve işlemlerin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili uygulama yönetmeliği hükümleri doğrultusunda sürdürüldüğünü bildirdi.