Gemlik Belediyesi Kar Yağışına Karşı Tuzlama Çalışmalarına Başladı

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(BURSA) - Gemlik Belediyesi, ilçede kar yağışının ardından köy yollarının ulaşıma açık kalması için tuzlama çalışmasına başladı.

Gemlik'te dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur, öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterirken Hamidiye, Şükriye, Feyziye ve Fındıcak köyleri beyaza büründü.

Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, karla kaplanan köy yolların açık kalmasını sağlamak için tuzlama çalışmalarına başladı. Kepçe ve kamyonlarla yapılan tuzlama faaliyetleri, karın birikmesini önleyerek ulaşımda aksamaların yaşanmasını engelledi. Ekipler, yağışların şiddetinin artmasına karşı önlemlerini aldı.