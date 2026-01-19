Gemlik'te Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Gemlik'te Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

19.01.2026 14:22  Güncelleme: 15:36
Gemlik Belediyesi, kar yağışının günlük yaşamı etkilememesi ve ulaşımın kesintisiz sürmesi için kar temizleme çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler, riskli bölgelerde yoğun bir şekilde kar küreme ve yol açma faaliyetleri sürdürüyor.

(BURSA) - Gemlik Belediyesi, kar yağışının günlük yaşamı olumsuz etkilememesi ve ulaşımın kesintisiz sürdürülmesi için karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yağışın yoğun olarak görüldüğü Haydariye Mahallesi başta olmak üzere riskli bölgelerde kar küreme ve yol açma çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ulaşımın kesintisiz sağlanması için ana arterler ve bağlantı yolları öncelikli olarak açık tutulurken; ekiplerin kar yağışının devam etmesi ihtimaline karşı teyakkuz halinde olduğu bildirildi.

Belediye Başkanı Şükrü Deviren, vatandaşların güvenli ve sorunsuz bir kış geçirmesi için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Kaynak: ANKA

