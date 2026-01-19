Gemlik'te Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

(BURSA) - Gemlik Belediyesi, kar yağışının günlük yaşamı olumsuz etkilememesi ve ulaşımın kesintisiz sürdürülmesi için karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yağışın yoğun olarak görüldüğü Haydariye Mahallesi başta olmak üzere riskli bölgelerde kar küreme ve yol açma çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ulaşımın kesintisiz sağlanması için ana arterler ve bağlantı yolları öncelikli olarak açık tutulurken; ekiplerin kar yağışının devam etmesi ihtimaline karşı teyakkuz halinde olduğu bildirildi.

Belediye Başkanı Şükrü Deviren, vatandaşların güvenli ve sorunsuz bir kış geçirmesi için çalışmaların devam edeceğini söyledi.