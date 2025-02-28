Gemlik Belediyesi'nden Evde Sağlık Hizmetleri

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(BURSA) - Gemlik Belediyesi, evde sağlık hizmetleri ile her yıl ortalama 250 hastaya ulaşıyor.

Gemlik Belediyesi'nin evde bakım ihtiyacı duyan vatandaşlara yönelik sunduğu evde sağlık hizmetleri arasında doktor reçetesiyle uygulanan iğne ve serum tedavisi, yatak yaralarının tedavisi gibi sağlık uygulamalarının yanı sıra evde bakım gereksinimi olan bireyler için berber ve kuaför hizmeti de yer alıyor. Belediye, her yıl ortalama 250 hastaya evde sağlık hizmeti veriyor.

Hizmete ilişkin daha fazla bilgi almak veya başvuru yapmak isteyenler, 0552 047 08 98 numarasını arayabilecek.