Gemlik Belediyesi, Çarşı Meydanında Türk Bayrağı Dağıttı

(BURSA) - Gemlik Belediyesi, Nusaybin–Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırının ardından çarşı meydanında Türk bayrağı dağıttı. Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Ortak değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Nusaybin'de Türk bayrağına yönelik saldırı, Gemlik'te de tepkiyle karşılandı. Ay yıldızlı bayrağın milletin onuru olduğu vurgulanırken, bu tür saldırıların kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Yaşanan olayın ardından Gemlik Belediyesi tarafından çarşı meydanında Türk bayrağı dağıtımı gerçekleştirildi. Deviren, "Bu ortak duruşu hep birlikte gösterdik. Bayrağımıza sahip çıkan, birlik ve dayanışmamıza destek veren tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Ortak değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.