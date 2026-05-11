Gemlik Belediyesi, Yeni Nesil Çöp Konteynerlerini Hizmete Aldı

(BURSA) - Gemlik Belediyesi, ilçe genelinde temizlik hizmetlerinin kalitesini artırmak ve daha sürdürülebilir bir sistem oluşturmak amacıyla yeni nesil çöp konteynerlerini hizmete aldı.

Gemlik Belediyesi, beş yıl garantili, kırılmaya karşı dayanıklı, hijyenik, kolay yıkanabilir ve boya problemi bulunmayan yeni konteynerleri, ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirmeye başladı. Koku yapmayan ve ses çıkarmayan özellikleriyle dikkati çeken konteynerler, hem vatandaşlara hem de temizlik ekiplerine daha konforlu bir kullanım sunacak.

METAL ÇÖP KONTEYNER KULLANIMININ AZALTILMASI HEDEFLENİYOR

Metal çöp konteynerlerinin kullanımı ise kademeli olarak azaltılıyor. Bu kapsamda 2026 yılı içerisinde satın alınan metal konteyner sayısı 300'e düşürülürken, gelecek yıl 200'e indirilmesi planlanıyor.

Yeni konteynerlerin her zaman temiz bir ilçe hedeflerine katkı sağlayacağını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Deviren, bu alanında hem tasarruf hem de çağın gereklerine uygun yenilikler yapmaya devam ettiklerini belirtti. Deviren, belediyenin kendi bakım ve onarım ekipleri sayesinde mevcut konteynerlerin ömrünü uzattıklarını, böylece hem dayanıklılığı artırdıklarını hem de belediye kaynaklarını daha verimli kullandıklarını dile getirdi.