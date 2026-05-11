Gemlik Belediyesi, Yeni Nesil Çöp Konteynerlerini Hizmete Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gemlik Belediyesi, Yeni Nesil Çöp Konteynerlerini Hizmete Aldı

11.05.2026 12:34  Güncelleme: 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gemlik Belediyesi, temizlik hizmetlerinin kalitesini artırmak için hijyenik ve dayanıklı yeni nesil çöp konteynerlerini hizmete sunarak, metal konteynerlerin kullanımını kademeli olarak azaltmayı hedefliyor.

(BURSA) - Gemlik Belediyesi, ilçe genelinde temizlik hizmetlerinin kalitesini artırmak ve daha sürdürülebilir bir sistem oluşturmak amacıyla yeni nesil çöp konteynerlerini hizmete aldı.

Gemlik Belediyesi, beş yıl garantili, kırılmaya karşı dayanıklı, hijyenik, kolay yıkanabilir ve boya problemi bulunmayan yeni konteynerleri, ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirmeye başladı. Koku yapmayan ve ses çıkarmayan özellikleriyle dikkati çeken konteynerler, hem vatandaşlara hem de temizlik ekiplerine daha konforlu bir kullanım sunacak.

METAL ÇÖP KONTEYNER KULLANIMININ AZALTILMASI HEDEFLENİYOR

Metal çöp konteynerlerinin kullanımı ise kademeli olarak azaltılıyor. Bu kapsamda 2026 yılı içerisinde satın alınan metal konteyner sayısı 300'e düşürülürken, gelecek yıl 200'e indirilmesi planlanıyor.

Yeni konteynerlerin her zaman temiz bir ilçe hedeflerine katkı sağlayacağını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Deviren, bu alanında hem tasarruf hem de çağın gereklerine uygun yenilikler yapmaya devam ettiklerini belirtti. Deviren, belediyenin kendi bakım ve onarım ekipleri sayesinde mevcut konteynerlerin ömrünü uzattıklarını, böylece hem dayanıklılığı artırdıklarını hem de belediye kaynaklarını daha verimli kullandıklarını dile getirdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Belediye, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gemlik Belediyesi, Yeni Nesil Çöp Konteynerlerini Hizmete Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
Bolluk bereket için kazan kazan yapıldı 2 tonu 1 saatte tükendi Bolluk bereket için kazan kazan yapıldı! 2 tonu 1 saatte tükendi
Kazayı gören gözlerine inanamadı Motosiklet trafik ışığında asılı kaldı Kazayı gören gözlerine inanamadı! Motosiklet trafik ışığında asılı kaldı
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü
Acı haberi Barcelona duyurdu El Clasico öncesi camiayı sarsan ölüm Acı haberi Barcelona duyurdu! El Clasico öncesi camiayı sarsan ölüm
Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak

13:20
Real Madrid’e alacak Mourinho’dan Süper Lig’de dengeleri değiştirecek transfer
Real Madrid'e alacak! Mourinho'dan Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer
12:58
Aziz Yıldırım’dan büyük ters köşe İşte takımı emanet etmek istediği yabancı antrenör
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte takımı emanet etmek istediği yabancı antrenör
12:19
Muhittin Böcek’in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
11:49
Saadet Partisi’nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
Saadet Partisi'nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
11:45
Hantavirüs alarmı Üç Türk vatandaşı, İstanbul’daki evlerinde karantinaya alındı
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı
11:40
Eski eşe sokak ortasında infaz Yere düşünce yakın mesafeden ateş etti
Eski eşe sokak ortasında infaz! Yere düşünce yakın mesafeden ateş etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 13:38:45. #.0.4#
SON DAKİKA: Gemlik Belediyesi, Yeni Nesil Çöp Konteynerlerini Hizmete Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.