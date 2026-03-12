Gemlik Genelinde Yol ve Altyapı Yenileme Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
Gemlik Genelinde Yol ve Altyapı Yenileme Çalışmaları Sürüyor

12.03.2026 14:19  Güncelleme: 15:03
Gemlik Belediyesi, ilçe genelinde yol ve altyapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Şükrü Deviren, “Amacımız, Gemlik’te hem ulaşımı hem de yaşam alanlarını daha konforlu bir noktaya taşımak” dedi.

Gemlik Belediyesi'nin ilçe genelinde sürdürdüğü yol ve altyapı yenileme çalışmaları kapsamında Hamidiye Mahallesi'nde Zeytinciler Caddesi, Şahin Sokak, 289 ve 295 No'lu Sokaklar, yaklaşık bin ton asfalt kullanılarak yenileniyor. Çalışmalarla mahallede ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Karacaali Gençlik Kampı'ndan sahile uzanan yürüyüş yollarında da yenileme çalışmaları sürüyor. Denizden kaynaklanan tahribat nedeniyle bozulan yürüyüş alanları ve dinlenme noktaları yeniden düzenlenirken, 2 bin metrekarelik alanda beton taş parke uygulaması gerçekleştiriliyor. Böylece hem yürüyüş yollarının güvenliği artırılıyor hem de sahile erişim daha konforlu hale geliyor.

Deviren, ilçenin farklı noktalarında sürdürülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Gemlik'in her mahallesinde vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak hizmetleri hayata geçiriyoruz. Hamidiye Mahallemizde yollarımızı asfaltla yenilerken, Karacaali Gençlik Kampı'nda sahile ulaşımı sağlayan yürüyüş yollarını daha güvenli ve kullanışlı hale getiriyoruz. Amacımız, Gemlik'te hem ulaşımı hem de yaşam alanlarını daha konforlu bir noktaya taşımak."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
