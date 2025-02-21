Gemlik Kar Fırtınası ile Beyaza Büründü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gemlik Kar Fırtınası ile Beyaza Büründü

Gemlik'te etkili olan kar yağışı, yüksek mahallelerde kar örtüsü oluşturdu. Gemlik Belediyesi, kapanma olmaması için yolları açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

21.02.2025 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kar fırtınası Gemlik'i beyaza bürüdü

Gemlik Belediyesine ait ekipler, 24 saat sahada görev aldı

BURSA - Türkiye'nin bir çok bölgesinde etkili olan kar yağışı, Gemlik'in yüksek mahallelerinde etkisini gösterdi. Cumhuriyet ve Hisar Mahallelerinde yer yer kar örtüsü oluşurken, Umurbey'in arkasında kalan yüksek köylerde adeta Uludağ'ı aratmayan manzaralar ortaya çıktı.

Gemlik Belediyesi ekipleri, ilçenin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışına karşı yoğun bir mücadele yürütüyor. Cihatlı, Şahinyurdu, Umurbey, Haydariye, Feyziye, Şükriye, Güvenli, Adliye ve Hamidiye köylerinde yolların kapanmaması için greyderlerle kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürdü.

Gece saatlerinde başlayan çalışmalar, sabahın erken saatlerine kadar devam etti. Belediye ekipleri, hafta sonu da etkisini sürdürecek kar yağışı için gerekli hazırlıkları yaparken, sürücülere kış lastiği ve zincir bulundurmaları konusunda uyarılarda bulundu. Yoğun çaba sayesinde, kent merkezi ile kırsal mahalleler arasındaki ulaşımda aksama yaşanmasının önüne geçildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ulaşım, Güncel, Gemlik, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gemlik Kar Fırtınası ile Beyaza Büründü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:02 Canlı anlatım İlk düdük çaldı Canlı anlatım! İlk düdük çaldı
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
08:40 Galatasaray elendi İşte UEFA ülke puanında son durum Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
08:36 Kızıl Goncalar’da iki oyuncu birden diziye veda ediyor Kızıl Goncalar'da iki oyuncu birden diziye veda ediyor
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
06:29 Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular
03:46 Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti
03:46 Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk’a altın elektrikli testere Bakın ne için kullanacak Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk'a altın elektrikli testere! Bakın ne için kullanacak
01:11 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kaldı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı
00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:48 Meksika’dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz Meksika'dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 20:03:54. #1.11#
SON DAKİKA: Gemlik Kar Fırtınası ile Beyaza Büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.