Gemlik-Orhangazi kara yolunda kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gemlik-Orhangazi kara yolunda kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

Gemlik-Orhangazi kara yolunda kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Gemlik-Orhangazi kara yolunda meydana gelen kazada sürücü N.G. (42) yönetimindeki otomobil, refüjdeki bariyere çarptı. Kazada sürücü ile araçtaki N.G. (11) ve N.C. (30) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan N.C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

N.G. (42) idaresindeki 16 BMG 067 plakalı otomobil, Gemlik-Orhangazi kara yolunda refüjdeki bariyere çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan sürücü N.G, yanındaki N.G. (11) ve N.C'yi (30) bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan N.C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Orhangazi, İtfaiye, Gemlik, Güncel, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gemlik-Orhangazi kara yolunda kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

17:13
Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı
Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı
17:07
Karim Benzema futbola veda ediyor
Karim Benzema futbola veda ediyor
16:46
Arif Kocabıyık tutuklandı
Arif Kocabıyık tutuklandı
16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesi başladı
16:42
KKTC Cumhurbaşkanı: Batık gemi 550 metrede tespit edildi
KKTC Cumhurbaşkanı: Batık gemi 550 metrede tespit edildi
15:50
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 17:31:40. #7.12#
SON DAKİKA: Gemlik-Orhangazi kara yolunda kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement