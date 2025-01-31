Gemlik'te Çevre Düzenleme ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Gemlik'te Çevre Düzenleme ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Gemlik Belediyesi, ilçe genelinde çevre düzenleme çalışmaları yaparak kamelya ve bankların bakımını gerçekleştiriyor. Yeşil alanlar düzenleniyor, ot biçme işlemleri ile alanlar daha bakımlı hale getiriliyor.

31.01.2025 15:19  Güncelleme: 16:56
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(BURSA) - Gemlik Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çevre düzenleme ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda kamelya ve bankların boyanması, yeşil alanların düzenlenmesi ve ot biçme çalışmaları yapılıyor.

Gemlik Belediyesi ekipleri, yıpranmış banklar, kamelyalar ve tadilat gerektiren noktaların bakımını yaparken, vatandaşların sıkça zaman geçirdiği alanları da daha temiz ve estetik hale getiriyor. Kamelyalar, banklar, oturma grupları ve benzeri donatılar boyanarak yenileniyor.

İlçede, Kuvayımilliye Bulvarı ve Dereboyu'ndaki yeşil alanlarda da düzenleme çalışmaları devam ediyor. Yol kenarlarında oluşan çöküntü ve tümsekler düzeltilirken, engebeli bölgelerde toprak tesviyesi yapılarak alanlar daha düzenli bir görünüme kavuşturuluyor. Umurbey'de ot biçme çalışmaları sayesinde ise alanlar daha bakımlı hale gelirken, böcek ve diğer zararlıların çoğalması önleniyor.

Kaynak: ANKA

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