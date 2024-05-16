Gemlik\'te devrilen tır çekici yardımıyla kaldırıldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde devrilen tır, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Bursa- İstanbul kara yolu Hisar Mahallesi yakınında seyreden Şahin Ergül idaresindeki 47 KJ 952 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kaza sonrasında yol trafiğe kapanırken, Gemlik Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri yol emniyeti aldı. Bursa yönünden gelen araçlar, bir süre Hisar Mahallesi'ne yönlendirdi.
Tırın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
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