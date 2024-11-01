Gemlik'te Dilencilik Yapan Şahsa Zabıta Müdahale Etti

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(BURSA)- Gemlik Belediyesi Zabıtası, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Gelen ihbarı değerlendiren ekipler, Bölge Parkı mevkii trafik ışıklarında dilencilik yapan bir şahıs hakkında işlem yaptı.

Gemlik Belediyesi Zabıtası, gelen ihbari değerlendirerek Bölge Parkı mevkii trafik ışıklarında dilencilik yapan şahıs hakkında işlem başlattı.Zabıta ekiplerine direnen, 1970 doğumlu olduğu öğrenilen Ö.B., sakinleştirilerek Zabıta Müdürlüğü'ne getirildi.

Eşref Dinçer Mahallesi'nde oturduğu ve beş çocuk sahibi olduğu öğrenilen şahsın üzerinden yaklaşık 2 bin TL ile bir adet çakı çıktı. Şahsın üzerinden çıkan nakit paraya, tutanak tutularak kamuya aktarılmak üzere el konuldu. Ardından şahsın bilgileri alındı, gerekli sosyal desteğin sağlanması için Gemlik Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.