Gemlik’te Fabrika İşçilerini Taşıyan Servis Minibüsü Kaza Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gemlik’te Fabrika İşçilerini Taşıyan Servis Minibüsü Kaza Yaptı

Gemlik’te Fabrika İşçilerini Taşıyan Servis Minibüsü Kaza Yaptı
01.07.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Gemlik'te servis minibüsü ile otomobil çarpıştı, 15 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. 16 BCK 55 plakalı otomobil ile otomotiv parçası üretimi yapan fabrikanın işçilerini taşıyan 16 S 9325 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan servis minibüsü, yol kenarındaki araziye devrilip, yan durdu. İhbarla bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerin de aralarında olduğu 15 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Otomobil, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Ulaşım, Bursa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gemlik’te Fabrika İşçilerini Taşıyan Servis Minibüsü Kaza Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı İşini bile kaybetti Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı! İşini bile kaybetti
Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu
Gökhan Günaydın, CHP Grup Başkanvekilliği görevine iade edildi Gökhan Günaydın, CHP Grup Başkanvekilliği görevine iade edildi
İŞKUR ve Basın İlan Kurumu arasında iş birliği protokolü İŞKUR ve Basın İlan Kurumu arasında iş birliği protokolü
AYM’den cinsiyet değişikliği kararı İptal talebi reddedildi AYM'den cinsiyet değişikliği kararı! İptal talebi reddedildi
Katilin “şekerim var“ bahanesine acılı anneden tokat gibi soru Katilin "şekerim var" bahanesine acılı anneden tokat gibi soru

11:10
Deniz Akkaya gözaltına alındı
Deniz Akkaya gözaltına alındı
10:55
Depozito İade Sistemi bugün devreye girdi Paralar anında hesaplara yatacak
Depozito İade Sistemi bugün devreye girdi! Paralar anında hesaplara yatacak
10:38
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti’ye geçiyor
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti'ye geçiyor
10:02
Rutte: Türkiye NATO’nun en güçlü ordularından
Rutte: Türkiye NATO'nun en güçlü ordularından
09:35
Muayene katılım paylarına zam geldi İşte kalem kalem yeni ücretler
Muayene katılım paylarına zam geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler
09:33
Şimdi hesap zamanı 197 isim Türkiye’ye iade edildi
Şimdi hesap zamanı! 197 isim Türkiye'ye iade edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 11:41:20. #7.13#
SON DAKİKA: Gemlik’te Fabrika İşçilerini Taşıyan Servis Minibüsü Kaza Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.