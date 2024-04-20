Gemlik\'te fırtına ve sağanak sonucu su birikintileri oluştu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde fırtına ve sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak sebebiyle ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bu nedenle sürücüler ile yayalar, yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Kuvvetli fırtına sebebiyle esnaf zor anlar yaşarken, dalgaların yükseldiği Kumla ve Kurşunlu mahallelerinde taşkınlar yaşandı. Fırtınanın şiddetine dayanamayan bazı tekneler ise alabora oldu.
Polis ekipleri sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarırken belediye ekipleri, su birikintisi oluşan cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Kıran Elif Sokak'ta bir grup arasında belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. 4-5 kişilik grup bir kişiye saldırırken, yere düşen şahsa tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.
Eskişehir-Denizli seferini yapan yolcu treni, İhsaniye ilçesine bağlı Ablak köyü yakınlarındaki hemzemin geçitte S.E'nin kullandığı 34 SE 9317 plakalı tıra çarptı. Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Kıran Elif Sokak'ta belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada bir grup, bir kişiye saldırarak tekme ve yumruklarla saldırdı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kavga, diğer şahısların araya girmesiyle sona erdi.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Çaykışla köyünde, esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan 65 yaşındaki kadın, saklandığı odunlukta girdiği brandanın altında yakalandı. Kadın, tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Ardahan'da İnönü Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi.
Çorum'da gün boyu meydana gelen 6 trafik kazasında 2'si çocuk toplam 11 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir fabrikaya gelen malzemenin çevreye yaydığı koku nedeniyle mahalle sakinleri tepki göstererek eylem yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay, fabrika içerisinde inceleme yaptı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasından yayılan kötü koku nedeniyle mahalle sakinleri tepki gösterdi. Fabrikaya getirilen atıkların çevreye kötü koku yaydığı iddiasıyla bölge sakinleri tesisin önünde toplandı. Olay yerine jandarma ve belediye zabıta ekipleri sevk edildi. Fabrika önünde oluşan yoğunluk nedeniyle trafik akışı jandarma ekiplerince sağlandı. Belediye başkan yardımcısı fabrikada inceleme yaparken, çevre müdürlüğü ekipleri de malzemelerden örnekler aldı. Gerekli önlemlerin alınacağı ve firma hakkında hukuki müeyyidelerin uygulanacağı belirtildi.
Bolu'da yolcu otobüsü, lastiklerindeki havanın bir kısmı indirilerek alt geçitten çıkarıldı. G.M.S. idaresindeki otobüs, CNG yakıt almak için Paşaköy gişelerinden geçerken Küpçüler TOKİ alt geçidinde sıkıştı. Sürücü, polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin çalışması sonucunda otobüs, lastiklerindeki havanın bir kısmı indirilerek kurtarıldı.
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