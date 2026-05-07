Gemlik'te Renkli Hıdırellez Kutlaması

(BURSA) - Gemlikliler, baharın gelişini simgeleyen Hıdırellez'i renkli görüntülerle kutladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası, kutlama programında coşkuyu zirveye taşıdı.

Gemlik'te akşam saatlerinde başlayan Hıdırellez programında meydanı dolduran gençler, çocuklar ve aileler müzikler eşliğinde eğlenirken; yöresel dans gösterileri de ilgi gördü. Geleneksel Hıdırellez ritüellerinden ateş yakılmasıyla birlikte vatandaşlar baharın gelişini neşeyle karşıladı.

Program, Bursa Büyükşehir Belediyesi Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası konseriyle devam etti. Solistler Elif Aydoğdu ve Serkan Kiviz sahne performanslarıyla geceye renk kattı. Gemlik Romanlar Derneği dans ekibinin gösterileri de vatandaşlardan alkış aldı.

Kutlamalara katılan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, vatandaşlarla birlikte Hıdırellez coşkusunu yaşadı. Başkan Deviren, İskele Meydanı'nda birlik ve beraberlik duygularının güçlendiğini belirterek, "Baharın müjdecisi Hıdırellez coşkusunu değerli hemşehrilerimizle omuz omuza yaşadık. Barışın, dostluğun, birlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini hep birlikte gördük" dedi.

Deviren, organizasyona katkı sunan başta Bursa Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ekiplere teşekkür ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.